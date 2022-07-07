Бота Нурсеитова получила предложение о замужестве после фото в соблазнительном платье

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанской блогерше Боте Нурсеитовой один из поклонников предложил выйти за него замуж после публикации снимка в платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

В своем Instagram младшая из сестер Нурсеитовых выложила серию кадров с острова Саадият в ОАЭ. На фото Бота позирует на фоне моря и солнца. На девушке черное платье с открытой спиной, которое демонстрирует и часть ее груди, а также шляпка, надетая поверх расплетенных волос.

Подписчики не смогли остаться равнодушными к подобным снимкам.

"Бота! Просто вау! Какая шикарная красотка. Невероятная!", "Бота, побольше таких фото, супер!", "Самая восхитительная женщина", "Какой красивый загар", - принялись выражать свое восхищение пользователи соцсети.

А один из них предложил матери двоих детей выйти за него замуж.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977249-bota-nurseitova-poluchila-predlozhenie-o-zamuzhestve-posle-foto-v-soblaznitelnom-plate/