"Королева красоты": 56-летняя Ирина Салтыкова похвасталась фигурой в бикини

Ирина Салтыкова. Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

Советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения Ирина Салтыкова вызвала восторг своих фанатов, опубликовав фото в бикини. Подписчики в соцсети восхитились фигурой 56-летней экс-солистки группы "Мираж", передает NUR.KZ.

"Ну как-то так", - лаконично подписала Ирина пляжное фото в Instagram. На снимке певица запечатлелась у бассейна в белом бикини без бретелей.

Фанаты отметили отличную фигуру 56-летней знаменитости. Они признались, что артистка является для них примером для подражания.

"Салтыкова клевая", "Красотка", "Фигура супер", "Нет слов! Одни эмоции!", "Хорошо, но ню было бы намного прекраснее", "Вау, идеальна", "Вечный пример для подражания", "Ну как можно быть такой красивой", "Ира, сколько можно нас сводить с ума. Так нельзя!", "Королева красоты", "Девочка Ирина выглядит на миллион процентов, шикарно", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976857-koroleva-krasoty-56-letnyaya-irina-saltykova-pohvastalas-figuroy-v-bikini/