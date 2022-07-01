"Нереальная": 55-летняя Лада Дэнс в новом образе очаровала Сеть

Лада Дэнс. Фото: instagram.com/lada_dance_official

Российская исполнительница Лада Волкова, известная как Лада Дэнс, приняла участие в модном показе в Москве. Образ артистки, которая выступила в качестве модели, был высоко оценен ее поклонниками, передает NUR.KZ.

Лада Дэнс поинтересовалась у своих подписчиков, как они оценили ее образ, который она представила как модель.

"Я приняла участие в потрясающем показе в качестве модели. Свои коллекции представила неповторимая Екатерина Ринар. Роскошные образы, классная атмосфера, в общем, все как я люблю. Спасибо за профессионализм!" - отметила она.

Лада Дэнс на модном показе. Фото: instagram.com/lada_dance_official

Фанаты рассыпались в лестных отзывах.

"Самая красивая", "Шикарная", "Образ потрясающий!", "Вам очень идет!", "Любовь детства", "Сногсшибательно", "Красавица", "Русская Линда Эвангелиста", "Божественна!", "Лада, на фоне этих девушек вы вне конкуренции", "Вы вообще не изменились, нереальная, красивая", - написали восхищенные комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976631-nerealnaya-55-letnyaya-lada-dens-v-novom-obraze-ocharovala-set/