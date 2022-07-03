73-летняя дизайнер Вера Вонг удивила фанатов снимками в откровенном наряде

Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawanggang

Дизайнер свадебных платьев с мировым именем Вера Вонг отметила 73-летие и в честь этого события поделилась в своем Instagram-аккаунте снимками в довольно откровенном наряде, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованных фото Вера Вонг предстала в топе-бандо и мини-юбке розового цвета, украшенных пайетками. Свой образ дизайнер дополнила розовыми прядями, диадемой и цепочкой.

Поклонники женщины в очередной раз восхитились тем, как она выглядит. Фанаты оставляют в комментариях комплименты и поздравления, отмечая, что для своего возраста Вера выглядит просто шикарно.

"С днем рождения, королева", "Ты всегда выглядишь так восхитительно и молодо", "Потрясающе! Я обожаю то, как ты выглядишь", "Счастливого дня рождения самой главной иконе мира моды", - гласят комментарии под постом Вонг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976625-73-letnyaya-dizayner-vera-vong-udivila-fanatov-snimkami-v-otkrovennom-naryade/