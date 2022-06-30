Звезды старше 50 лет, которые выглядят сногсшибательно в купальниках

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Прекрасная фигура в 20 лет часто является природным везением, но сексуальная внешность в возрасте за 50 лет - это уже заслуга самой женщины. Представляем подборку мировых знаменитостей, которые, прожив более полувека, выглядят сногсшибательно на зависть многим девушкам.

Дженнифер Лопес

52-летняя певица порадовала поклонников фотографией в бикини в самом начале лета и доказала, что никакое время не может победить ее и заставить перестать оставаться одной из самых эффектных женщин планеты.

Сальма Хайек

Мексикано-американской актрисе уже 55 лет, но поверить в это нельзя, не увидев ее паспорт - звезда так же хороша, как и 30 лет назад.

Деми Мур

Осенью этого года Деми будет праздновать свое шестидесятилетие, но в плане привлекательности тела ей можно лишь позавидовать.

Элизабет Херли

Британская актриса недавно отметила свое 57-летие, но ее снимки в бикини говорят совсем о другом.

Хэлли Берри

Прекрасной актрисе этим летом исполнится 56 лет. Судя по всему, ни ее отражение в зеркале, ни камера фотоаппарата о этом не знают.

Синди Кроуфорд

56-летняя Синди не против порадовать фанатов фото в купальнике у бассейна. А те остаются в восторге от подобного - фигура супермодели восхитительна.

Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун весной отметила 64-летие. Но кто в это поверит, взглянув на ее фото?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976337-zvezdy-starshe-50-let-kotorye-vyglyadyat-snogsshibatelno-v-kupalnikah/