"Надо было шубу надеть еще": Дилара Зинатуллина в балаклаве в Дубае рассмешила Сеть (фото)

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала фото в балаклаве на фоне достопримечательностей Дубая. Подписчики в шутку посоветовали ей также надеть в жарком городе и шубу, передает NUR.KZ.

Фото в купальнике и ярко-желтом головном уборе, закрывающем ее лицо, бывшая жена Моргенштерна опубликовала в своем Instagram.

"Вы вообще когда-нибудь видели фотосессии в балаклаве в Дубае?" - написала она, обращаясь к подписчикам.

Оригинальный снимок пользователи соцсети оценили.

"Надо было шубу надеть еще", "Она всегда была королевой!", "Я видел Дубай в балаклаве, но такого - еще нет", "Нет. Получилось здорово. Ты красотка и вид - шик", "Не видел такого чуда", "Топ, фото очень качественные", "Оу, какая сексуальная девушка в балаклаве", - прокомментировали они.

Ранее Дилара также в шутку упомянула Моргенштерна в одном из своих постов.

"Девчонки, он наконец понял, кого потерял, снова можно постить фотографии в одежде", - написала она, выложив фото с вишней в зубах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976294-nado-bylo-shubu-nadet-esche-dilara-zinatullina-v-balaklave-v-dubae-rassmeshila-set-foto/