"Космическая нимфа": 39-летняя Водонаева похвасталась пышной грудью в бикини

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева отдыхает на берегу Средиземного моря в Турции. Компанию ей составил 11-летний сын Богдан. Одна из последних фотосессий знаменитости в бикини вызвала неоднозначную реакцию в Сети, передает NUR.KZ.

Новые фотографии с отдыха в Анталии Водонаева разместила в Instagram. 39-летняя теледива похвасталась объемной грудью, примерив бикини темно-красного цвета.

Фолловеры рассыпались в комплиментах, восторгаясь красотой ее тела.

"Секси", "Шикарная женщина!", "Лучшая карусель за сегодня", "Очень горячо", "Красотка, интересно, кто фотограф?", "Нереальная", "Красивое тело", "Купальник, и правда, шик", "Лучший подарок на ночь", "Космическая нимфа!", "О, Боже, Алена, вы лучшая! Это эстетический оргазм", "Нет, ну шикарно же", "Богиня рулит отдыхом", "Уф, с ума сведешь", "Как без спорта может быть такое тело в 39 лет?" - отметили восхищенные фанаты.

Однако нашлись и те, кому пляжная фотосессия не показалась столь интересной.

"Много полунамеков и недосказанности! О чем фотосет?", "Для чего такие фото?", "Алена уже не та", "И она думает, что она красавица", "А что вы делаете в кустах?", "Импланты в ягодицах?", "А что со складами на *опе на третьей фотке?! Неудачный липофилинг?", "Это силикон в попке?" - высказались критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976112-kosmicheskaya-nimfa-39-letnyaya-vodonaeva-pohvastalas-pyshnoy-grudyu-v-bikini/