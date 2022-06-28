"Настоящая богиня": модель Анастасия Квитко подразнила Сеть кадрами в корсете

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Ким Кардашьян" из-за схожего телосложения, подразнила своих фанатов несколькими откровенными фото, передает NUR.KZ.

Кадры в корсете и черных чулках 27-летняя Настя выложила в Instagram. Блогерша не любит писать длинные посты с рассуждениями на пространные темы, а лишь желает своим поклонникам доброго утра либо отмечает, какой прекрасный у нее получился день.

Однако фанатам Квитко этого вполне достаточно - на ее страницу они приходят за сексуальными кадрами, под которыми затем оставляют восхищенные комментарии с похвалой внешности модели.

Очередная серия фотографий не стала исключением.

"Абсолютно потрясающа и сексуальна, от всего сердца", "Женщина моей мечты! Я люблю тебя, Анастасия", "Вау, Анастасия, спасибо, что принесла свет в мою жизнь", "Красивая леди, королевская привлекательность", "Настоящая богиня", "Как здорово ты выглядишь", "Женщина нереального и божественного обаяния", "Вау, как красиво и шикарно", "Без ума от твоей красоты, твоего стиля и уникального вкуса", - заявили ей восторженные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976008-nastoyaschaya-boginya-model-anastasiya-kvitko-podraznila-set-kadrami-v-korsete/