"Вот это прическа у твоего папы": Клава Кока рассмешила фанатов снимками с выпускного (фото)

Клава Кока с родителями. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока показала фотографии со своего школьного выпускного. Пользователей соцсети рассмешила прическа девушки и волосы ее отца, передает NUR.KZ.

Кадры с выпускного музыкальная исполнительница опубликовала в своем Instagram. На них будущая на тот момент артистка позирует в черном коротком платье, волосы ее завиты и уложены в высокую прическу.

"Она была выпускницей 2013-го. Она была постоянной клиенткой салона "Центрифуга". С праздником, выпускники. Если вы думаете, что с вами что-то не так, просто посмотрите эти фотки", - посмеялась сама над собой Клава.

Поклонников Коки тоже развеселили и одновременно умилили увиденные фотографии.

"Вот это прическа у твоего папы!", "Первая фотка напомнила клип на "Пьяную домой", "Клава была бы не Клавой, если бы стиль одежды был простой, как у всех", "Пхаха, прическа огонь", "Была милашкой, красоткой, так и осталась, люблю очень", "И вот что тебе не нравится? Ты просто выделялась среди толпы своим стилем", "Клава уже тогда выделялась", "Самая лучшая и красивая девушка, а ты, Клава, изменилась. Мы любим тебя такой, какая ты есть", "И погнали! Забери пьяную домой, завтра мне будет стыдно", - прокомментировали фанаты певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975805-vot-eto-pricheska-u-tvoego-papy-klava-koka-rassmeshila-fanatov-snimkami-s-vypusknogo-foto/