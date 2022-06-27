"Пора замуж": 46-летняя Волочкова примерила свадебное платье

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова примерила свадебное платье модельера Джемала Махмудова на Неделе моды в Москве. По словам артистки, наряд был создан известным дизайнером специально для нее. Подписчики в соцсети высоко оценили образ знаменитости, передает NUR.KZ.

"В рамках Недели Моды я завершала показ нашего российского дизайнера Джемала Махмудова в образе невесты, созданном им для меня. Вам нравится?

А сама атмосфера этого закрытого показа была очень красивой. Фонтан в центре Тверской площади был роскошным дополнением этого события", - написала Волочкова в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Выход Анастасии был запечатлен на камеру. Кадрами она поделилась со своими подписчиками, которые отметили, что этот наряд ей к лицу.

"Платье вам очень идет", "Очень эффектно", "Белый цвет ваш, Анастасия! Первое платье на будущее бракосочетание есть!", "Красивое платье, красивая Настя. Ни капли пошлости, никаких шпагатов. Прическа, макияж - все удачно", "Платье идеально сидит, пора замуж", - написали фанаты.

Однако не обошлось без критики.

"Неплохо бы над походкой поработать, больше женственности и нежности хочется", "А образа мамы невесты не было?", "Что за походка? Циркуль какой-то", "Невеста без места", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975780-pora-zamuzh-46-letnyaya-volochkova-primerila-svadebnoe-plate/