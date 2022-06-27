"Какие ноги!": Алла Пугачева в коротких шортах восхитила фанатов (фото)

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева попозировала на камеру в коротких светлых шортах и очаровала поклонников. Фанаты отметили, что 72-летняя Примадонна выглядит очень молодо, передает NUR.KZ.

Фото Пугачевой опубликовал ее супруг Максим Галкин в своем Instagram. На кадре, снятом их дочерью Лизой, артистка задорно улыбается, одетая в белый топ, рубашку и короткие шорты.

"Алла глазами Лизы. Фотограф - Лиза Галкина", - написал шоумен.

Пользователи соцсети оказались очарованы Аллой Борисовной в таком образе. Они отметили, что певица выглядит довольно молодо.

"Алла на высоте, как всегда. Какая светлая!", "Какие ноги! Лиза умеет сконцентрировать ракурс на маминых достоинствах. Неповторимая, уникальная, неземная Алла Борисовна!", "Максим, ваша Алла супер! Без лести! Я за вас очень рада!", "Роскошно выглядит! Какая молодец!", "Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка", "Алла - самая привлекательная и обаятельная, милая женщина и человек, люблю вашу семью", "Ой, какая Алла красивенькая и молоденькая", "Алла Борисовна, вы прекрасны, как всегда, восхищаемся вами, оставайтесь здоровой и счастливой", - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975744-kakie-nogi-alla-pugacheva-v-korotkih-shortah-voshitila-fanatov/