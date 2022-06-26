Клаудия Шиффер доказала, что выглядит как топ-модель даже в 51 год

Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer

51-летняя бывшая супермодель Клаудия Шиффер в последние годы стала реже появляться на публике и больше времени проводить с семьей. Тем не менее, иногда в соцсетях она радует подписчиков фотографиями, демонстрируя, что все еще достойна звания топ-модели.

Как пишет КП, на красной дорожке Шиффер сейчас можно увидеть только в компании супруга - режиссера Мэттью Вона ("Рокетмэн", "Люди Икс: Первый класс" и "Kingsman: Секретная служба").

Если в былые годы Клаудия позировала для глянцевых изданий в бикини и в нижнем белье, сейчас увидеть ее в купальнике в соцсетях - большая редкость.

Тем не менее, недавно Шиффер сделала исключение из правила. Модель поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками, сделанными во время отдыха на берегу океана.

На снимках 51-летняя супермодель позирует на белоснежном пляже в светлом купальнике с цветочным принтом и бежевом парео.

Поклонники Клаудии в комментариях осыпали ее комплиментами. Большинство из них уверены, что Шиффер все еще достойна звания топ-модели, несмотря на возраст.

Комментаторы отметили прекрасную фигуру, молодой вид и отличную спортивную форму модели.

"Клаудия, ты - мой идол"; "Невероятная красота"; "Барби навсегда"; "Мне всегда нравилось, как ты выбираешь купальники", - написали восторженные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975387-klaudiya-shiffer-dokazala-chto-vyglyadit-kak-top-model-dazhe-v-51-god/