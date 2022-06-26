"Зачем отпилила?": нос Решетовой на новых фото вызвал споры в сети

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Споры среди подписчиков вызвали новые фотографии известной российской модели Анастасии Решетовой. Особый интерес у комментаторов вызвал нос знаменитости.

Новые кадры Решетова опубликовала в своем официальном Instagram.

На опубликованных снимках 26-летняя Анастасия предстала перед камерой в облегающем белом платье с декольте.

Свой образ девушка дополнила массивными кольцами и колье на цепочке из серебра.

Многие подписчики пришли в восторг от новых кадров с участием модели и оставили теплые комментарии.

"Какая вы ухоженная", "Любимая", "Молодая Ким", "Красивая и натуральная, никакого силикона", - писали они.

Некоторые же не оценили внешний вид Решетовой, отметив, что лицо модели немного изменилось.

"Настя, куда пропал ваш нос?", "Ну вот, зачем нос отпилила?", "Прощай носик", "Выкинь эти ужасные очки", - оставили комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975214-zachem-otpilila-nos-reshetovoy-na-novyh-foto-vyzval-spory-v-seti/