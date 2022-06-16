"Что за тигрицы!": Лидо в купальнике с дочерью вызвала ажиотаж в соцсети

Лидо с дочерью. Фото: instagram.com/lido_kz

Певица Лидия Досалина устроила фотосессию на пляже вместе с маленькой дочерью. Милые кадры очаровали пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Пляжные фотографии в купальниках Лидо опубликовала в своем Instagram.

"Оцените наши парные образы. Помните купальник для Рамины? Когда увидела эту "хищную" мимишность, не смогла устоять. А в голове моментально родился этот парный образ", - пояснила казахстанская артистка.

Органичные кадры нашли отклик у подписчиков Лидо.

"Что за чудо, прекрасные образы и стильные мама с дочкой", "Хищная мимишность, шедеврально", "Какая же у вас дочь, вы и сами шикарны", "Стильная мама и доча просто лапочка", "Что за тигрицы!", "Какая же вы офигенная красотка!", "Какая вы счастливая. Ваша жизнь прекрасна и наполнена смыслом", - прокомментировали поклонники певицы.

На данный момент Лидия Досалина отдыхает в Канкуне - на мексиканском курорте, расположенном на побережье Карибского моря.

"Природа создала здесь идеальные условия для безмятежного отдыха: белоснежные пляжи, лазурное море и превосходный климат привлекают сюда ежегодно миллионы туристов со всего мира. А историческое прошлое юго-восточного региона Мексики и тайны майянской цивилизации подпитывают интерес туристов", - пояснила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974377-chto-za-tigritsy-lido-v-kupalnike-s-docheryu-vyzvala-azhiotazh-v-sotsseti/