21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире похвасталась формами в бикини

Тилан Блондо. Фото: instagram.com/thylaneblondeau

21-летняя модель Тилан Блондо, которая в 2007 году возглавила ежегодный список "100 самых красивых лиц" TC Candler, показала тело в купальнике.

Серия фото, на которых девушка позировала в открытом бассейне на фоне моря и скал, появилась в Instagram Тилан. Блондо снялась в бикини голубого цвета с черными полосами.

Как написала модель, фотографии сделала ее мама - актриса и телеведущая Вероника Лубри.

Поклонники оценили новые снимки 21-летней модели, осыпав ее комплементами.

"Завораживающий вид", "Ты такая красивая в этом бикини", "Красота", "Прекрасен и вид, и ты", "Какая прекрасная подборка фотографий", - писали они.

Отметим, что за страницей модели, которую в детстве называли "самой красивой девочкой", следят свыше 5,5 млн пользователей Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974375-21-letnyaya-model-s-titulom-samoy-krasivoy-devochki-v-mire-pohvastalas-formami-v-bikini/