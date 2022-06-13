Сестренка Димаша Кудайбергена впечатлила соцсети своими фото на фоне природы

Раушан Кудайберген. Фото: instagram.com/raushan_kudaibergen

Раушан Кудайберген, младшая сестра известного казахстанского певца, очаровала пользователей соцсети своими фото. Они отметили, что девушка очень красива и фотогенична, передает NUR.KZ.

Раушан появилась в кадре с цветами, которые, как она пояснила, были выращены в саду ее бабушки. Снимки она выложила в своем Instagram.

Фотографии вызвали большой отклик у подписчиков Раушан.

"Рошик слишком фотогеничная", - заявил также второй брат девушки Абильмансур Кудайберген, и многие с ним сразу согласились.

"Какие красивые фото и цветы. Спасибо, что поделились, Раушан", "Прекрасные цветы, прекрасная молодая леди", "Ах, лето в солнце! Лето в цветах! Лето в прекрасных девичьих глазах!", "Природная красота - и ты, и сад", "Раушан, у вас глаза прозрачные, бездонные, живите счастьем", "Очень красивая девочка с чудесными цветами", "Самый красивый цветок в букете - это милая Раушан", "Ты цветок среди цветков", "Шикарная принцесса", - восхитились подписчики девушки.

Ранее она опубликовала снимок с конем, который тоже не оставил равнодушными ее поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973849-sestrenka-dimasha-kudaybergena-ocharovala-sotsseti-svoimi-foto-na-fone-prirody/