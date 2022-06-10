"Можете показать мужу, но не всей стране": Юлю Ковальчук пристыдили за фото в бикини

Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

39-летняя российская певица Юлия Ковальчук поделилась фотографией в бикини. Одни подписчики восхитились ее стройной фигурой, другие посчитали, что экс-солистка группы "Блестящие" не должна была показывать этот снимок "всей стране", передает NUR.KZ.

"Расслабленное. Без фильтров, прически и позирования. Просто наполнение перед шагом вперед", - прокомментировала Юля свою фотографию в Instagram.

На снимке Юля в коралловом бикини с лифом без бретелей. Пляжный комплект удачно подчеркивает ее стройную фигуру.

Подписчики, а их у Юли в этой социальной сети 1,2 млн человек, оставили свои теплые отзывы в ее адрес.

"Вы прекрасны!", "Красотка", "Натуральная красота", "Стройняшка, очень няшно", "Красивая фигура", "Молодец, держишь себя в форме", "Прелесть!", "Вау, очень красивая", "Идеальная!", "Шикарный купальник у вас и ножки идеальные", "Очень идет вам расслабленность!", "Как вам удается сохранять такую фигуру? Обалденная", "Сколько зависти! Фигура идеальная!", "Вечная красотка! Целовать и целовать каждый пальчик этих нереальных босых лапок", - отметили они.

Но недремлющие критики озвучили свое мнение.

"Если больше нечего показать, можно выложить кости в трусах! Жаль!", "Концлагеря открыли, что-ли?", "Наверное, народ не видел красивых фигур, потому и восхищаются", "Ну и что этим хотели сказать? Разделись и дальше что?", "Есть интимные вещи, которые вы можете показать своему мужу, но не всей стране. Я считала вас гораздо умнее", - заявили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973529-mozhete-pokazat-muzhu-no-ne-vsey-strane-yulyu-kovalchuk-pristydili-za-foto-v-bikini/