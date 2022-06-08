"Это типа модно?": Клава Кока в кожаных трусах у вертолета возмутила фанатов (фото)

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока вызвала неоднозначную реакцию у своих фанатов, устроив фотосессию в кожаном наряде на фоне летающего вертолета. Артистка объявила о скором выходе нового трека и клипа, передает NUR.KZ.

Сексуальные фотографии появились на странице музыкальной исполнительницы в ее Instagram.

"Алло, это новый клип и трек на подлете? Да, "Бумеранг" послезавтра. Ждешь?" - написала Кока.

Поклонники молодой певицы подтвердили, что с нетерпением ждут выход нового продукта ее творчества, и пришли в восторг от нее нового образа.

"Воу, дерзко", "Хейтеры скажут: "Фотошоп", "Слишком горячо", "Красотка, ждем новый хит и поскорее!", "Что это за костюм женщины-Бэтмена", "Прям форсаж какой-то, суперфотка", - прокомментировали они.

Но не все оценили лук артистки.

"Уволь стилиста. Он крадет идеи образов у других певиц. Выглядит неоригинально уже украденное", "И опять в трусах. Это типа модно? На концерте и в клипе 24/7 быть тупо в трусах и все?" - возмутились некоторые.

На данный момент Клава Кока гастролирует по разным городам со своим музыкальным туром.

"Девять дней подряд концертов в разных городах и странах", - похвасталась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973084-eto-tipa-modno-klava-koka-v-kozhanyh-trusah-u-vertoleta-vozmutila-fanatov/