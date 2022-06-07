"Генетическая красота и врожденное чувство юмора": Елена Воробей раскрыла секрет молодости

Елена Воробей. Фото: instagram.com/vorobei_elena

Заслуженной артистке России, юмористке и пародистке Елене Воробей на днях исполнилось 55 лет. Артистка рассказала, как ей удается сохранять свою неувядающую красоту и молодость, передает NUR.KZ.

Елена Воробей написала большой пост в Instagram, где поблагодарила всех за теплые поздравления. 5 июня актриса отметила 55-летие.

"Спасибо маме, папе, друзьям, поклонникам, подписчикам и, самое главное, ботоксу. Ко мне все чаще подходят люди среднего и среднего плюс возраста и уверяют, что выросли на моем творчестве.

Рассмотрев меня вблизи, кто-то искренне удивляется, как же мне удается внешне не меняться вот уже лет дцать. Отвечаю: генетическая красота и врожденное чувство юмора, слегка зафиксированные уколами красоты, творят чудеса", - не без юмора отметила Елена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка счастлива от того, что ее творчество приносит людям радость.

"Дорогие мои! Ну что еще сказать в свой юбилейчик? Люблю вас и буду невероятно счастлива знать, что мои юмористические номера кому-то хоть раз в жизни подняли настроение, рассмешили от души или просто помогли "проскочить" стресс", - заключила она.

Подписчики пожелали долгих лет виновнице торжества, в их числе Стас Костюшкин, Анастасия Макеева, Катя Лель, Елена Борщева, Эммануил Виторган, Евгений Петросян и другие знаменитости.

"Здоровья, полных залов и невероятной зрительской любви!", "Оставайся всегда такой же красивой и позитивной", "Мы тебя любим", "Красота, красотка! Шикарна, браво!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973029-geneticheskaya-krasota-i-vrozhdennoe-chuvstvo-yumora-elena-vorobey-raskryla-sekret-molodosti/