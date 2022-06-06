"Просто завидуют": фанаты Айгуль Иманбаевой ответили "уятменам" на критику в ее адрес

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала фото из Черногории, куда она отправилась для съемок нового проекта. Фанаты восхитились Айгуль, пожелав ей приятного совмещения работы и отдыха. Однако не все были столь любезны, моралисты посчитали, что актрисе не стоит надевать короткие шорты, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева разместила красочные фотографии в Instagram. На одном из фото Айгуль позирует на фоне моря и скал в коротких джинсовых шортах. Айгуль заплела две косички и надела светлую бейсболку.

"Иногда мне хочется летать подобно птице", - написала она.

Образ Айгуль оценили ее преданные фанаты, отметив, что актриса - очень красивая женщина и даст фору юным чаровницам.

"Вы расцвели", "Вы очень красивая", "Вам очень идет, как будто юная девочка", "Айголек, взлетай все выше и выше!" - отметили восхищенные фолловеры.

Однако "уятмены" не согласились с их мнением, пристыдив 45-летнюю знаменитость за столь "откровенный" наряд.

"Что это? Сколько тебе уже лет!", "Зря вы это выставили", "Не подходит по возрасту", "Сына бы постыдилась, пожилых людей", "Все равно же девочкой не станешь", - разошлись они.

Однако поклонники заступились за Айгуль.

"Что вам до этого? Зачем такое писать?", "Красотка, не обращай внимания на хейтеров, они просто завидуют", "Мы с Айгуль ровесницы, и что, если нам по 45, теперь и шорты нельзя надеть?" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972820-prosto-zaviduyut-fanaty-aygul-imanbaevoy-otvetili-uyatmenam-na-kritiku-v-ee-adres/