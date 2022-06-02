"Что может быть красивее?": 38-летняя Алсу растрогала фанатов снимком с тремя детьми

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

Певица Алсу опубликовала фотографию со своими тремя детьми, которая растрогала ее поклонников. А некоторые огорчились, что артистка отказывается показывать публике младшего сына, передает NUR.KZ.

38-летняя Алсу опубликовала семейное фото в честь минувшего Дня защиты детей.

"Душа исцеляется рядом с детьми. Пусть все детки нашей планеты будут здоровыми и счастливыми", - написала музыкальная исполнительница.

На кадре она лежит вместе с двумя старшими дочерьми Микеллой и Сафиной, а также сыном Рафаэлем, лица которого пользователи соцсети еще ни разу не видели.

"Смотрю и удивляюсь, ну когда ты успела родить таких прекрасных детей. Такие уже взрослые", "Самая лучшая семья во Вселенной, люблю бесконечно, безмерно, просто не описать словами и тебя", "Что может быть красивее", "Какие все девочки красивые", "Какое трогательное фото", "Какая красота в одном фото", "Я не знала, что у вас трое детей", - прокомментировали поклонники певицы.

А некоторые стали спрашивать, по какой причине Алсу скрывает от публики сына.

"Почему сына не показываете? Кажется, он такой красавчик", "Почему ни разу не показывали сыночка? С чем это связано?" - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972207-chto-mozhet-byt-krasivee-38-letnyaya-alsu-rastrogala-fanatov-snimkom-s-tremya-detmi/