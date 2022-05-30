"Благородная красота": 78-летняя Небахат Чехре в стильном луке вызвала восторг поклонников

Небахат Чехре. Фото: instagram.com/nebahatcehre

Известная турецкая актриса Небахат Чехре, сыгравшая роль матери султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", восхитила Сеть современным луком. Фанаты отметили, что актриса удивляет своей превосходной формой и безупречным вкусом, передает NUR.KZ.

Небахат Чехре не слишком активна в Instagram. Хотя здесь у нее около миллиона подписчиков. Ее редкие посты набирает огромное количество "лайков" и просмотров. Каждый из ее фанатов старается оставить кинозвезде свои лестные комментарии.

В этот раз 78-летняя Чехре выбрала для прогулки очень стильный и современный лук. Она запечатлелась в рубашке оттенка виридиан и свитере, накинутом на плечи, а также кепке цвета хаки и стильных солнцезащитных очках. Волосы актриса аккуратно собрала, оставив свободные пряди у лица.

Фанаты рассыпались в комплиментах, отметив, что их любимица всегда выглядит превосходно.

"Вы удивительная, дорогая, это замечательно", "Привет из Ирана, мы вас очень любим, каждый день смотрим", "Оставайтесь всегда такой красивой женщиной, вы прекрасны", "Почему вы закрываете эти красивые глаза?", "Всегда ухоженная и красивая, отлично выглядите", "Вы так естественны и красивы, это и есть благородная и настоящая красота", "Если бы кто-то другой носил эту кепку, это выглядело бы совсем по-другому", "Достойно", - оставили свои отзывы фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971586-blagorodnaya-krasota-78-letnyaya-nebahat-chehre-v-stilnom-luke-vyzvala-vostorg-poklonnikov/