"Хорошие гены": 35-летняя Глюкоза в полупрозрачном комбинезоне покорила фанатов

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, появилась в горячем образе и станцевала под свой новый трек "Пати экзотика". Фанаты отметили, что Глюкоза их все больше восхищает, передает NUR.KZ.

"Снимайте видео под мой новый трек. Отмечайте меня и тег "пати экзотика", - прокомментировала певица свое видео в Instagram.

На кадрах 35-летняя Глюкоза в эффектном полупрозрачном комбинезоне танцует под свой новый трек, демонстрируя отличную фигуру и пластику. Поклонники неустанно восхищаются ею, отмечая, что артистка выглядит просто великолепно. Вот и на этот раз они не поскупились на комплименты.

"Фигурка - просто огонь", "Скажите, что надо делать, чтобы иметь такую фигуру", "Хорошие гены у Глюкозы", "Наташа, красавица, как будто замороженная красота", "Где найти такой комбез?", "Выглядит лучше дочек", "Хорошенькая", "Костюмчик - атас просто! А уж главная героиня просто сногсшибательна!", "Потрясающий образ! Фигура - огонь, комбинезон - любовь", "Шикарная", - гласят многочисленные отзывы.

Однако эффектный образ Глюкозы оценили не все. Некоторые отметили, что стоит быть скромнее в выборе наряда.

"Кто-нибудь остановит эту женщину?", "Раньше артистки были очень скромными и талантливыми, а сейчас главное раздеться догола", - написали моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971384-horoshie-geny-35-letnyaya-glyukoza-v-poluprozrachnom-kombinezone-pokorila-fanatov/