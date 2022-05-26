"Фантастика!": легенда Болливуда Амитабх Баччан повторил фото многолетней давности

Амитабх Баччан. Фото: instagram.com/amitabhbachchan

Известный индийский актер, кинопродюсер, телеведущий и политик Амитабх Баччан повторил фото многолетней давности, чем восхитил своих многочисленных фанатов со всего мира. Артист в свои 79 лет сохраняет подтянутую форму и позитивный настрой, передает NUR.KZ.

На фотоколлаже актер запечатлен в разном возрасте. Он отметил, что визуально ничего не изменилось, кроме его седины, однако изменилось его внутреннее состояние.

"Только мы знаем о нашем состоянии. Вся жизнь изменилась", - отметил Баччан.

79-летний актер находится в превосходной форме, его фигура также стройна, у него идеальная осанка и выправка. Свекор первой красавицы мира Айшварии Рай полон энергии, что можно заметить по его фотографиям и видеокадрам. Фанаты отмечают, что легенда Болливуда для них является кумиром на все времена.

"Суперстиль", "Старое против нового, любим вас, Амит джи", "Потрясающе! Это просто сногсшибательно, фантастика!", "И тогда был красив, и сейчас", "Вы сделали фотошоп, сэр?", "Как всегда красавчик", "Аура вокруг вас остается неизменной", "Вы легенда, это великолепно", "Остались еще настоящие мужчины", "Обожаем вас", - отметили они.

Амитабх Баччан - суперзвезда Болливуда, обладатель трех национальных кинопремий и 11 Filmfare Awards (ежегодная индийская кинопремия, аналог американского "Оскара" - прим. ред.).

Советскому зрителю Баччан известен по фильмам "Месть и закон", "Черный принц Аджуба", "Затянувшаяся расплата" и другим. Амитабх Баччан также сыграл в фильме "Великий Гэтсби" вместе с Леонардо Ди Каприо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1971106-fantastika-legenda-bollivuda-amitabh-bachchan-povtoril-foto-mnogoletney-davnosti/