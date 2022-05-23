"Самая красивая куколка": Клава Кока собрала комплименты от фанатов своим новым образом

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Певица Клава Кока опубликовала несколько кадров с новой фотосессии и собрала море комплиментов от восторженных фанатов. Артистку назвали "фисташечкой" и "богиней", передает NUR.KZ.

Свежие фотографии появились в Instagram Клавы.

"Витаю в облаках. Какую на аву в инсте ставим?" - обратилась она к поклонникам.

На кадрах блондинка появилась с непривычной для себя челкой и в необычном зеленом платье. Фон позади нее составило небо и облака.

"Фисташечка", "Богиня", "Просто бомба", "Вау, самая красивая куколка", "Ну зачем ты такая красивая", "Клавдия, вы шикарны", "Ты такая шикарная, а твои ноги, Боже, они сведут с ума любого", "Безумно красивая фотосессия", - прокомментировали подписчики.

Ранее Кока также опубликовала фото с мамой и бабушкой.

"Три поколения! Бабуле сегодня 75 лет. Я ей подарила новый айпад, так что она будет читать все ваши поздравления", - написала певица.

Поклонники отметили, что все трое очень похожи между собой.

"Семейство Высоковых самое красивое!", "Шикарные женщины", "Одно лицо просто", "Вы так похожи", "Вы как две капли воды", "Твоя мама, твоя бабушка, вы как три сестры, так похожи, честное слово", "Ой, ну такие уж милые", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970625-samaya-krasivaya-kukolka-klava-koka-sobrala-komplimenty-ot-fanatov-svoim-novym-obrazom/