"Где колени?": Кайли Дженнер обвинили в избыточном увлечении фотошопом

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kylieskin

Модель и предпринимательницу Кайли Дженнер пользователи социальных сетей обвинили в избыточном увлечении обработкой фотографий после появления ее новых снимков.

Дженнер в Instagram выложила фотографии со съемок рекламы новинки из своей линейки средств по уходу за лицом.

На одном из снимков модель позирует в полный рост в вязанном купальнике лавандового цвета и туфлях на шпильке с букетом в руках.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на фото Кайли Дженнер перестаралась с ретушью и "удалила" себе колени.

"Ее ноги отфотошоплены до неузнаваемости", "Где ее колени", "Да ладно, это же не она редактировала снимок, а фотограф", - писали они.

Другие отметили, что Кайли очень идет лавандовый цвет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970043-gde-koleni-kayli-dzhenner-obvinili-v-izbytochnom-uvlechenii-fotoshopom/