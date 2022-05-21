"Где колени?": Кайли Дженнер обвинили в избыточном увлечении фотошопом
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Модель и предпринимательницу Кайли Дженнер пользователи социальных сетей обвинили в избыточном увлечении обработкой фотографий после появления ее новых снимков.
Дженнер в Instagram выложила фотографии со съемок рекламы новинки из своей линейки средств по уходу за лицом.
На одном из снимков модель позирует в полный рост в вязанном купальнике лавандового цвета и туфлях на шпильке с букетом в руках.
Интернет-пользователи обратили внимание, что на фото Кайли Дженнер перестаралась с ретушью и "удалила" себе колени.
"Ее ноги отфотошоплены до неузнаваемости", "Где ее колени", "Да ладно, это же не она редактировала снимок, а фотограф", - писали они.
Другие отметили, что Кайли очень идет лавандовый цвет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970043-gde-koleni-kayli-dzhenner-obvinili-v-izbytochnom-uvlechenii-fotoshopom/