"Похожа на русалку": актриса, сбросившая 35 килограмм, блеснула фигурой в платье с глубоким декольте

Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson

Американская актриса Ребел Уилсон раньше была известна своими пышными формами, но сейчас знаменитость сбросила несколько десятков килограмм. Недавно актриса появилась на премьере нового фильма и в очередной раз восхитила поклонников своей фигурой.

Фотографии с премьеры комедии Senior Year, в которой Уилсон сыграла главную роль, девушка выложила в своем Instagram-аккаунте.

Для выхода знаменитость выбрала длинное переливающееся платье зеленого цвета с глубоким фигурным декольте и открытыми плечами. Образ актрисы дополнили лодочки на каблуках и нюдовый макияж.

Пользователи соцсети завалили Ребел Уилсон комплиментами в комментариях под постом. Они отметили как сам наряд, так и фигуру девушки. Многие сочли, что в этом образе актриса похожа на русалку.

"Ты выглядишь потрясающе! Похожа на русалку", "Мой трехлетний сын сказал, что ты похожа на прекрасную русалку!", "Выглядишь роскошно!", "Красивая женщина внутри и снаружи", "Зеленый – твой цвет", "Твоей красоте и таланту нет предела", "Хорошо выглядишь, маленькая зеленая русалочка", – написали фанаты в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969148-pohozha-na-rusalku-aktrisa-sbrosivshaya-35-kilogramm-blesnula-figuroy-v-plate-s-glubokim-dekolte/