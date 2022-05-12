"Красотка невероятная!": многодетная Лидо показала шикарную фигуру в купальнике

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Певица Лидия Досалина похвасталась своей фигурой в купальнике и рассказала, какой "ценой" ей даются красивые фотографии. Поклонники назвали ее образ безупречным, передает NUR.KZ.

Снимок в купальнике, открывающем декольте, мать четырех детей выложила на странице в Instagram. Лидо также рассказала, в каких условиях создавался красивый кадр.

"Ожидание: я одна, отдыхаю в красивейшем бутик-отеле Тулума. После вечерних купаний в теплом Карибском море легкий ужин из морепродуктов. А утром я иду в СПА.

Реальность: у меня было ровно пять минут на создание этой фотографии, потому что дома тушится мясо, нужно срочно закончить готовить обед, Рамина покакала, кричит: "Мама, я всеоооо!" и еще куча домашних дел", - посмеялась певица.

Подписчики оценили ее старания.

"К таланту делать все красиво, эстетично, стильно вы отполировываете навыки шикарного фотографа, вот поэтому вам достаточно 5 минут, чтобы сделать шедевр!", "Я всегда удивляюсь, как мама 4-х детей сама ведет свой аккаунт и еще так прекрасно, вы мой мотиватор", "Красотка невероятная!", "Эпично. У вас талант на безупречные образы!" , "Но оно того стоит, фото - огонь!", "Вы, как всегда, очаровательны и сногсшибательны. Желаю вам всегда оставаться такой энергичной, красивой", - похвалили ее фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968892-krasotka-neveroyatnaya-mnogodetnaya-lido-pokazala-shikarnuyu-figuru-v-kupalnike/