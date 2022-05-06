"Какая элегантность": звезда корейских дорам в новом образе вызвала восторг фанатов

Сон Хе Ге. Фото: instagram.com/kyo1122

Одна из самых красивых корейских киноактрис и моделей Сон Хе Ге вновь поразила поклонников своей красотой. Она опубликовала новое фото и искупалась в море комплиментов, на которые не поскупились фанаты, передает NUR.KZ.

Сон Хе Ге блестяще сыграла в популярных сериалах "Ва-банк", "Осень в моем сердце", "Полный дом", "Этой зимой дует ветер" и многих других. Актриса считается одной из самых красивых в южно-корейском кинематографе.

Поклонники дорам отмечают, что Сон Хе Ге умело передает характер своих героинь, вживаясь в роль. Одна из последних ее работ - роль в мелодраме "А теперь мы расстаемся". Картина была снята в 2021 году.

40-летняя красавица завоевала сердца поклонников со всего мира. В Instagram у нее 12,9 млн подписчиков, которые пристально следят за ее редкими публикациями.

Сон Хе Ге. Фото: instagram.com/kyo1122

Новый образ актрисы вызвал восторг фанатов, которые не устают восхищаться ее вечной юностью, утонченностью и грацией.

"О, какая сексуальная", "Ты поражаешь миллионы сердец", "Легенда на все времена", "Очень стильно и красиво", "Я потерял дар речи! Безумно великолепно", "Какая элегантность", "Королева", "О, мой Бог!", "Прелестная принцесса", - оставили они свои лестные отзывы.

Ранее мы писали о личной жизни кинозвезды, которая всегда интересна ее поклонникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1968352-kakaya-elegantnost-zvezda-koreyskih-doram-v-novom-obraze-vyzvala-vostorg-fanatov/