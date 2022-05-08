Леди Гага в купальнике у бассейна взволновала подписчиков

Леди Гага. Фото: Neilson Barnard/Getty Images

36-летняя певица и актриса Леди Гага порадовала своих подписчиков горячим фото у бассейна. Артистка редко выставляет подобные снимки в соцсети.

Фотография была опубликована в Instagram певицы. В кадре Гага позирует в нежно-голубом купальнике возле бассейна.

За несколько дней публикация набрала более 1,6 млн лайков и сотни тысяч восторженных комментариев. Подписчики не смогли пройти мимо редкого для профиля Гаги фото.

"Самая горячая женщина", "Шикарная фигура", "Королева", "Отличные формы", "Слишком хороша", "Как же горячо", - писали восторженные фолловеры в комментариях под снимком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967887-ledi-gaga-v-kupalnike-u-basseyna-vzvolnovala-podpischikov/