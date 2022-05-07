"Превосходное тело": Пэрис Хилтон снялась в купальнике с глубоким декольте от Dior
Американская светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в купальнике. Горячее фото взволновало подписчиков модели.
Пэрис опубликовала снимок в своем Instagram. 41-летняя телезвезда на фото запечатлена в купальнике модного дома Dior с глубоким декольте.
Визажисты нанесли на ее лицо темные тени и помаду. Смелый образ дополнила рваная стрижка "боб".
Поклонники оценили внешний вид Хилтон в комментариях под фото.
"Превосходное тело, превосходное лицо, превосходная прическа, превосходный макияж. Все превосходно", "Ты нереальная", "Пэрис - икона стиля", "Отличный кадр, аж дух захватывает", - писали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967880-prevoshodnoe-telo-peris-hilton-snyalas-v-kupalnike-s-glubokim-dekolte-ot-dior/