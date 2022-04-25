"Соблазнительная красотка": 42-летняя Боня похвасталась стройной фигурой в бикини

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня, отдыхающая на Бали, похвасталась подтянутой фигурой в бикини. Фанаты отметили, что 42-летняя красавица в отличной форме, и осыпали ее лестными отзывами, передает NUR.KZ.

Боня поделилась своими впечатлениями об отдыхе с подписчиками в Instagram.

"Знаю, это равносильно преступлению, быть на Бали и не постить фотки. Думаю, некоторые меня поймут, я из тех, кто любит наслаждаться настоящим, а потом вспоминаю, что есть соцсети, и медийная часть меня поэтому решила исправиться.

Бали - это восторг! Это любовь! Это то, что останется в сердце до последнего удара", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Теледива решила пожить в разных отелях, чтобы "почувствовать разный вайб". Кроме того, она отлично проводит время во время интересных прогулок.

"Не могу определиться, стоит ли вообще ставить фильтры на такие фото? Все-таки люблю эстетику, поэтому хочу ваше мнение! Первые два фото с фильтром, а остальные сырые, давайте вместе голосовать - с обработкой или без?" - спросила она пользователей Сети.

Кроме фото Боня поделилась видео, где также продемонстрировала фигуру в бикини. Подписчики выразили восторг 42-летней теледиве.

"Какой красивый купальник! Ты потрясающе выглядишь! Тело - просто огонь", "Какая фигура! Мечта", "Соблазнительная красотка", "Божественно красива", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966706-soblaznitelnaya-krasotka-42-letnyaya-bonya-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-bikini/