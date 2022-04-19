"Суперженщина, потрясающий коктейль!": Айсулу Азимбаева впечатлила новым образом

Айсулу Азимбаева. Фото: instagram.com/strangeice

Казахстанская актриса Айсулу Азимбаева представила новый нежный образ. Фанаты тут же отреагировали и оставили свои восхищенные отзывы, отметив, что видят в девушке удачное сочетание самых лучших качеств, передает NUR.KZ.

Айсулу поделилась новым фото в Instagram.

"Привет, мир", - написала она.

На снимке актриса сидит в телефонной будке, держа в руке трубку. На ней короткое шелковое платьице насыщенного лилового цвета и черные босоножки.

Айсулу примерила яркий парик, персиковый цвет волос придал нежности образу. Подписчики выразили ей свое восхищение, ведь талантливая и красивая актриса умеет быть разной.

"Это вау!", "Красота", "Позвони мне, позвони", "Привет, прекрасная женщина", "Классное фото", - отметили они.

Отметим, что молодая актриса может быть не только нежной, но и роковой. Верные фанаты высоко оценили ее образ смелой соблазнительницы.

"Три в одном: умная, красивая и спортивная. Суперженщина, потрясающий коктейль!", "Великолепная", "Шикарная", "Тропикана-женщина", "Секси-секси", - восхитились комментаторы.

34-летняя Айсулу Азимбаева - актриса кино и театра, а также телеведущая. С детства Айсулу занимается балетом и спортивными танцами. Яркие работы Азимбаевой в кинематографе - фильмы "Она", "Бизнесмены", "Патриот 2", сериал "Домашние войны" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965702-superzhenschina-potryasayuschiy-kokteyl-aysulu-azimbaeva-vpechatlila-novym-obrazom/