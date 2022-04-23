Бывшая возлюбленная Илона Маска снялась топлес для журнала

Граймс. Фото: Robyn Beck/Getty Images

Певица Граймс приняла участие в фотосессии для специального выпуска американского журнала The Travel Almanac. Знаменитость продемонстрировала несколько образов, в том числе позировала топлес.

Фотографии появились в Instagram Граймс. На одном из снимков певица сбросила с плеч надетую куртку и предстала перед камерой топлес.

Также экс-возлюбленная Маска позировала в топе российского бренда CH4RM.

На фотографиях Граймс предстала в монохромном розовом образе: мини-юбке и укороченной футболке в тон. Специалисты уложили ее волосы в косы, а на лицо нанесли неоновый макияж.

Также она снялась в зеленых оверсайз штанах из кожи и белом свитшоте со смешным принтом.

Образ звезды дополнили косы.

"Огонь", "Не могу дождаться выхода журнала", "Королева стиля", "Мне так нравятся эти косички", "Кто здесь самая крутая модель?" - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1965556-byvshaya-vozlyublennaya-ilona-maska-snyalas-toples-dlya-zhurnala/