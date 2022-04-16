"Это кукла": Ким Кардашьян раскритиковали из-за фотошопа на снимке
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян активно ведет соцсети, где делится кадрами из личной жизни. Недавно девушка опубликовала снимок в шелковом белье, ка котором фанаты заметили фотошоп.
Ким Кардашьян разместила на своей странице в Instagram кадр на фоне пальм.
На фото молодая женщина предстала в полный рост в довольно открытом комплекте, состоящем из ярко-розовых шелковых шортиков и бюстгальтера им в тон. Волосы Ким заплела в две косы и с одной стороны заколола цветок у виска.
"Алоха", – подписала снимок американская знаменитость.
Подписчики разглядели ретушь на фото, отметив, что бизнесвумен неудачно изменила пропорции тела и размер ног.
"Что-то не так с этой фотографией", "Это кукла", "Я хочу увидеть Ким без фотошопа", "Прекрати редактировать свои фотографии", "Что происходит с ногами?", "Этого не может быть, эти ноги похожи на мужские", "Она отретушировала свою талию и вытянула ноги, чтобы выглядеть выше", – заявили комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1964792-eto-kukla-kim-kardashyan-raskritikovali-iz-za-fotoshopa-na-snimke/