"Приходи жить в мое сердце": Квитко в тесной блузке с глубоким вырезом ошеломила фанатов

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко продолжает будоражить воображение фанатов своими снимками. На этот раз девушка надела настолько тесную блузку, что кажется, будто она готова разойтись по швам из-за пышных форм блогерши. Поклонники остались под большим впечатлением от кадров, передает NUR.KZ.

Взволновавшие соцсети фотографии Квитко опубликовала в своем аккаунте Instagram.

К блузке она подобрала атласную белую юбку, которую также решила продемонстрировать подписчикам, повернувшись к камере спиной. Образ Насти дополнили длинные распущенные волосы и яркие босоножки.

Снимки за сутки набрали более сотни тысяч "лайков". Фанаты поспешили выразить модели свое восхищение и с помощью комментариев.

"Вау, так красиво! Я люблю твой наряд!", "Шикарна и прекрасна", "Я так сильно люблю ее", "Красивая девочка", "Уф, потрясающе великолепна!", "Сексуальная, прелестная, прекрасная и милая", "Всегда выкладываешь самые красивые фото, но все равно поражаешь меня своей красотой!", "Ты так сексуальна", "Приходи жить в мое сердце и не плати за аренду", "Я каждый день жду твои посты", - признались под ее фотографиями поклонники.

Еще больше внимания привлекли другие фото Квитко - на них она позирует в обтягивающих ультракоротких шортах, подчеркивающих ее пышные бедра. После этих кадров фанаты назвали Анастасию "королевой, которая не нуждается в короле".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963709-prihodi-zhit-v-moe-serdtse-kvitko-v-tesnoy-bluzke-s-glubokim-vyrezom-oshelomila-fanatov/