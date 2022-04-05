Известная блогерша похудела на 110 кг, удалила 5 кг кожи и показала ошеломительный результат

София Броян. Фото: instagram.com/sofiyabroyan

Блогерша София Броян, имеющая в соцсетях более 2,2 миллиона поклонников, рассказала, как похудела на 110 килограммов, и показала свое тело до и после преображения, передает NUR.KZ.

София ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следит множество людей. Известна в соцсетях она стала благодаря своим юмористическим роликам, однако теперь аудиторию привлекает историей своего невероятного похудения.

Сейчас девушка восхищает пользователей Интернета своей внешностью, однако так она выглядела не всегда. Приложив множество усилий, 180-килограммовая Броян смогла сбросить большую часть своего веса и теперь рассказывает, какой путь ей пришлось для этого пройти.

"Просто хотела сказать: "Ну, привет, -110 кг". Расписывать, какая я молодец, и кому-то что-либо доказывать не собираюсь. Но так как я являюсь мотивацией для многих из вас, то просто хочу сказать вам, что ваша жизнь в ваших руках. Становитесь лучшей версией себя в любых жизненных аспектах.

Не сдавайтесь, боритесь всеми способами и топите до конца! Не сворачивайте с верного пути, даже если сложно. Слушайте себя и свое сердечко. Каждый день делайте маленький шаг к вашей цели. И я обещаю, настанет момент, когда ваша цель будет достигнута. И тогда вы будете любить себя, гордиться собой и уважать в миллионы раз сильнее", - посоветовала София.

Она призналась, что, глядя на старые фото, не верит, что на них изображена она.

"Я не верю, что на фото слева это я. Но также я до сих пор не верю, что на фото справа тоже я. Теперь я лежу и смотрю на свой плоский живот, и вообще думаю, что это сон. Принятие себя, как оказалось, не менее сложный процесс, чем само похудение", - призналась звезда соцсетей.

"Потрясающая работа над собой. Вы мотиватор для всех. София - лучшая", "Моя самая сильная девочка!", "Вообще как будто два разных человека! Я подписалась на ту булочку Софу, и мне она очень нравилась, но Софа, которую я вижу сейчас, вызывает у меня восхищение! Сильная, молодая, жизнерадостная красавица!", "Ты умничка и красотка", - хвалят ее в комментариях поклонники.

По словам Софи, после такого сильного похудения ей пришлось перенести операцию по удалению лишней кожи. В результате девушке удалили пять килограммов кожи.

"Когда у человека вес 185 кг и его объемы настолько большие, что он не влезает в кресло в кинотеатре (да, такое было), то при похудении в любом случае у такого человека повиснет кожа. Ни один спорт, массаж, инъекции и т.д. - ничего не поможет, так как слишком растянута кожа, слишком большие объемы. И эта лишняя кожа считается уже травмированной кожей. Поэтому такому человеку, то есть мне, нужна была помощь хирурга, который выполнил бы ряд операций по удалению лишней кожи", - поделилась Броян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963594-izvestnaya-blogersha-pohudela-na-110-kg-udalila-5-kg-kozhi-i-pokazala-oshelomitelnyy-rezultat/