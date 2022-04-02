Ксения Бородина похвасталась ногами "от ушей" в клетчатой мини-юбке

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

39-летняя Ксения Бородина тщательно следит за своей фигурой и ведет довольно активный образ жизни. Поэтому звезда не устает радовать и вдохновлять поклонников стильными образами.

На этот раз Бородина поделилась с подписчиками в своем Telegram свежим фото, на котором продемонстрировала стройные и длинные ножки.

Для фотографии телеведущая выбрала наряд в серо-бежевых оттенках, состоящий из жакета "оверсайз" и клетчатой мини-юбки. Такой образ выгодно оттеняет замечательную фигуру Ксении.

Под фотографией звезда затронула вопрос социальных сетей, спросив у подписчиков, до сих пор ли они остаются в Instagram. Судя по комментариям, многие уже отказались от использования этой социальной сети.

Тем не менее, раньше Ксения регулярно выкладывала посты в своем Instagram-аккаунте. Там она рассказывала о своей личной жизни и о рабочих буднях.

Кроме того, в публикациях телеведущей часто можно было встретить кадры с ее двумя дочками – Марией и Теоной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962765-kseniya-borodina-pohvastalas-nogami-ot-ushey-v-kletchatoy-mini-yubke/