"Хотите, чтобы я предстала в полуголом образе?": Аша Матай высказалась о смене имиджа

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская телеведущая, актриса и певица Аша Матай ответила на вопросы подписчиков. Аша рассказала, как сдавала ЕНТ, озвучила мысли по поводу накопления денег и своего имиджа, передает NUR.KZ.

У телеведущей спросили, что лучше - копить деньги на квартиру или жить в свое удовольствие.

"Однозначно копить. Я человек, любящий откладывать деньги и приумножать их. Думаю, цель каждого человека - это создание семьи и приобретение теплого и уютного жилища своим трудом. Не прожигайте жизнь, лучше делайте благо для себя, родных и какой-то процент советую отдавать на садақа (пожертвование), - посоветовала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Кое-кто из подписчиков отметил, что хотел бы видеть Ашу в другом образе без толстовок и пиджаков.

"Что вы хотите? Чтобы я предстала перед вами в полуголом образе? Оголившись, я буду нравиться вам больше?" - спросила она.

Сторис Аши Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Подписчики поинтересовались у Аши, сдавала ли она ЕНТ и сколько набрала баллов.

"Да, сдавала. Как всегда опоздала и еле зашла на ЕНТ. Все было удачно. Набрала, кажется, 94 балла из 120-ти. Проходной был 40 или 50, точно не помню", - рассказала она.

Отметим, что Аша имеет диплом юриста-международника.

Сторис Аши Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962595-hotite-chtoby-ya-predstala-v-polugolom-obraze-asha-matay-vyskazalas-o-smene-imidzha/