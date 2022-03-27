"Одна из самых красивых женщин": Ирина Шейк порадовала фанатов новым откровенным образом

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк часто экспериментирует со стилями, примеряя на себя то спортивный, то элегантный, то сексуальный образ. На этот раз она поделилась с поклонниками новыми чувственными кадрами в длинном черном платье с глубоким декольте и с ярко-красной помадой на губах.

Фотографии Ирина выложила на своей странице в Instagram. Модель позирует на лестнице, ведущей в дом.

Для фотосессии было выбрано длинное черное платье с глубоким V-образным декольте и высоким разрезом на подоле. К платью Шейк подобрала высокие черные кожаные ботфорты. В качестве макияжа был сделан акцент на губах с помощью красной помады.

В комментариях к посты фанаты засыпали Ирину восторженными отзывами и высказали мнение о том, что Ирина Шейк – одна из самых красивых женщин планеты.

"Ирина – одна из самых красивых женщин на планете", "Создала русскую красоту", "Ира ты икона", "Лучшая", "Богиня", "Настоящее ядерное оружие России", "Идеальной красоты женщина", "Сексуальна и восхитительна", "Просто нет слов", – прокомментировали фотографии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961931-odna-iz-samyh-krasivyh-zhenschin-irina-sheyk-poradovala-fanatov-novym-otkrovennym-obrazom/