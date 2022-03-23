Экс-возлюбленная Канье Уэста сшила откровенный наряд и вышла в нем в свет

Джулия Фокс. Фото: instagram.com/juliafox

Джулия Фокс, американская актриса и экс-возлюбленная рэпера и продюсера Канье Уэста, смастерила откровенный наряд в стиле 90-х и прогулялась в нем по улицам Лос-Анджелеса.

Фотографией Джулия поделилась на своей странице в Instagram.

На фото знаменитость предстала в комплекте, состоящем из заниженных голубых джинсов с обрезанным поясом, а также узкого топа-бандо, сшитого из верхней части этих брюк.

В публикации она также пообещала в ближайшие дни поделиться с подписчиками пособием по созданию такого комплекта.

"Я сделала этот топ, но не записала процесс на видео, потому что до последнего не верила, что в итоге выйдет что-то дельное", - написала девушка.

Подписчикам Фокс наряд пришелся по душе - пост собрал больше 226 тыс. отметок "Нравится".

Джулии 32 года. Зрителям она известна по работа в триллере "Неограненные алмазы", в котором она сыграла вместе с Адамом Сэндлером.

Кроме того, Фокс снялась в сериалах "Действие во имя дела" и "День за днем", а также сыграла главную роль в драматической ленте Бена Хози "Приватный чат".

В январе 2022 девушка подтвердила, что состоит в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Но потом стало известно, что они расстались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961756-eks-vozlyublennaya-kane-uesta-sshila-otkrovennyy-naryad-i-vyshla-v-nem-v-svet/