"Рисовала карандашом родинку": Анна Бузова поделилась кадром своей первой фотосессии

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova

Бизнесвумен и экс-участница "Дома-2" Анна Бузова опубликовала снимок, который навеял добрые воспоминания. Сестра Ольги Бузовой призналась, что впервые решилась на первую профессиональную фотосессию в 23 года, передает NUR.KZ.

Анна Бузова в настоящее время активно развивает свой Telegram-канал. Здесь у нее уже 33 тысячи подписчиков. Она отмечает, что всегда переживает за свой контент, поскольку не является блогером. Она чувствует ответственность перед своими подписчиками, которых не хочет разочаровать.

"Вас тут аж 33 тысячи! С нуля! Без просьб, подарков и денег! Это ж целая армия, армия людей, которые уважают меня и мое пространство, ни единой гадости в комментариях, только позитив. Я вас так сильно. Спасибо, что вы у меня есть! Моя онлайн-опора", - отметила она.

Сестра Ольги Бузовой поделилась архивным снимком, который вызвал у нее ностальгию.

"Аа! Что я нашла! Моя самая первая фотосессия в жизни, как я вам? Буняша же? Мне тут 23. Я еще родинку рисовала карандашом и она частенько расплывалась по лицу, но мне казалось это все равно очень красивым", - призналась Анна.

Анна Бузова. Фото: t.me/annabuzova1

Подписчики отметили, что Анна выглядит превосходно и сейчас.

"Анюта, ты уколы красоты делаешь какие-то?" - спросили ее.

Отметим, что фотографии Анны всегда набирают множество "лайков" и восторженных комментариев. Ими она щедро делится в социальных сетях. К слову, в Instagram у сестры Бузовой два миллиона подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961216-risovala-karandashom-rodinku-anna-buzova-podelilas-kadrom-svoey-pervoy-fotosessii/