"Она была самой модной в городе": Самойлова показала архивные фото с дочерью и Джиганом

Оксана Самойлова и Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская блогерша Оксана Самойлова показала архивные фотографии своей старшей дочери Ариэлы. По словам бизнесвумен, в то время девочка была самой модной в городе, ее снимки использовались многими зарубежными пабликами, ведь Оксана старалась наряжать ее как принцессу даже при походе за продуктами, передает NUR.KZ.

Вспомнить кадры многолетней давности Самойлова решила в своем Instagram.

"Познакомьтесь, это крошка Ари", - написала она.

В этом году старшей дочери Оксаны и Джигана исполнится 11 лет.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Она была самой модной в городе. Вот что значит первый ребенок", - похвасталась блогерша.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Сейчас все мои четверо ходят как из детдома сбежавшие", - констатировала Оксана.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Супруга рэпера призналась, что кайфовала от того, что у нее именно дочка.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Я ее даже за продуктами наряжала", - призналась блогерша.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Ее фотки с нарядами постили все паблики мировые", - утверждает она.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

По словам Самойловой, некоторые вещи были сшиты на заказ - молодая мама старалась быть креативной.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Она также показала кадр, который был особенно популярен у пабликов в соцсетях.

Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Продемонстрировала многодетная мать и то, как она выглядела сама восемь лет назад.

Оксана Самойлова и Ариэла. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Это я беременная Леей в 2013 году", - написала Оксана, выложив совместное фото с Джиганом.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

"Это я без бровей в 2010 и 2011, наверное. Потом в 2020 бровей не было у Джигана", - пошутила Самойлова.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961100-ona-byla-samoy-modnoy-v-gorode-samoylova-pokazala-arhivnye-foto-s-docheryu-i-dzhiganom/