"Она была самой модной в городе": Самойлова показала архивные фото с дочерью и Джиганом
Российская блогерша Оксана Самойлова показала архивные фотографии своей старшей дочери Ариэлы. По словам бизнесвумен, в то время девочка была самой модной в городе, ее снимки использовались многими зарубежными пабликами, ведь Оксана старалась наряжать ее как принцессу даже при походе за продуктами, передает NUR.KZ.
Вспомнить кадры многолетней давности Самойлова решила в своем Instagram.
"Познакомьтесь, это крошка Ари", - написала она.
В этом году старшей дочери Оксаны и Джигана исполнится 11 лет.
"Она была самой модной в городе. Вот что значит первый ребенок", - похвасталась блогерша.
"Сейчас все мои четверо ходят как из детдома сбежавшие", - констатировала Оксана.
Супруга рэпера призналась, что кайфовала от того, что у нее именно дочка.
"Я ее даже за продуктами наряжала", - призналась блогерша.
"Ее фотки с нарядами постили все паблики мировые", - утверждает она.
По словам Самойловой, некоторые вещи были сшиты на заказ - молодая мама старалась быть креативной.
Она также показала кадр, который был особенно популярен у пабликов в соцсетях.
Продемонстрировала многодетная мать и то, как она выглядела сама восемь лет назад.
"Это я беременная Леей в 2013 году", - написала Оксана, выложив совместное фото с Джиганом.
"Это я без бровей в 2010 и 2011, наверное. Потом в 2020 бровей не было у Джигана", - пошутила Самойлова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1961100-ona-byla-samoy-modnoy-v-gorode-samoylova-pokazala-arhivnye-foto-s-docheryu-i-dzhiganom/