"Обычная девочка из Екатеринбурга": Клава Кока поделилась "честным" фото без макияжа

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Российская певица Клава Кока показала фото без макияжа. Артистка запечатлелась во время спортивной тренировки и похвасталась отличной формой. Кроме того, певица объявила, что готовится к новому шоу, передает NUR.KZ.

Клава Кока активно ведет свою страничку в Instagram, где у нее восемь миллионов подписчиков, а также имеет свой Telegram-канал. Здесь за короткое время собралась большая аудитория - 137 тысяч подписчиков.

Отметим, что Клава не боится "честных" фотографий без макияжа и эффектов. В этот раз она показала, как выглядит во время тренировки. На снимке певица в джоггерах цвета марсала и коротком черном топе. Ее образ дополнили модные кроссовки. Девушка продемонстрировала свою подтянутую спортивную фигуру.

Клава Кока. Фото: t.me/klavacoca

В Instagram Клава объявила о скором проведении собственного шоу на стадионе. Как обещает артистка, это будет не просто магическое шоу, а настоящий бал со спецэффектами, фантастическими костюмами и перевоплощениями.

"Всю жизнь я доказываю себе и вам, что обычная девочка из Екатеринбурга может покорить этот мир. Каждый раз я вступаю на новую ступеньку и думаю: "А что дальше?". Ведь мне кажется, что это потолок для меня…

Но мною движет такое желание удивить этот мир, что я сама задираю для себя планку снова и снова… Многие говорят мне: "Это невозможно". А я верю и доказываю, что если ты хочешь, то нет ничего невозможного", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960936-obychnaya-devochka-iz-ekaterinburga-klava-koka-podelilas-chestnym-foto-bez-makiyazha/