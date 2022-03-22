Бывшая модель показала результат 14-й операции по увеличению груди

Кэти Прайс. Фото: instagram.com/katieprice

43-летняя британская певица и бывшая модель Кэти Прайс сделала четырнадцатую по счету пластическую операцию по увеличению груди и показала результат поклонникам.

Модель поделилась снимками после очередной пластической операции. На кадрах, опубликованных на личной странице в Instagram селебрити, она находится на отдыхе в Тайланде вместе со своим женихом, сообщает издание The Sun.

Указывается, что Кэти Прайс сделала свою 14 операцию по увеличению груди, что является ее "самым грандиозным" пластическим вмешательством. На фотографиях модель позирует в укороченном розовом топе и белой юбке-парео с длинной бахромой.

Чувствую себя свежей для очередного съемочного дня", - подписала снимок Кэти.

Также в интервью изданию Прайс рассказала о боли, которая неминуемо присутствует после подобных операций.

"Если быть честной с вами, если нет боли, нет и выгоды. Цена красоты заключается в том, что иногда вам приходится пройти через боль", – поделилась девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1960802-byvshaya-model-pokazala-rezultat-14-y-operatsii-po-uvelicheniyu-grudi/