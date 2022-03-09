"Шикарная женщина": звезда сериала "5:32" Айгерим Далиева поделилась горячими кадрами

Айгерим Далиева. Фото: instagram.com/aigerim_daliyeva

Казахстанская актриса Айгерим Далиева, сыгравшая роль маньячки в сериале "5:32", поделилась волнующей фотосессией в Сети. Она продемонстрировала безупречную фигуру в нижнем белье, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Айгерим взбудоражили соцсети. Она опубликовала их в Instagram, где у актрисы около 18-ти тысяч подписчиков.

Айгерим решила напомнить в Международный женский день 8 марта, что представительницы прекрасной половины человечества всегда очаровательны и привлекательны.

"Сегодня мой любимый праздник в году, и в этот день я позволю себе опубликовать эти красивые кадры", - отметила она (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)

На волнующих фотографиях Айгерим в черном лакированном плаще, который она накинула поверх сексуального кружевного белья. Подписчики поздравили актрису с праздником и оставили свои восторженные отзывы.

"Невероятная. Пусть в душе всегда светит солнышко женского счастья", "Какая шикарная фигура", "Зачем так красиво?", "Вы прекрасны", "Шикарная женщина", "Очаровательная Айгерим", "Вау", "Ой бай, в трусиках", "С праздником, моя девочка", - отметили они.

Отметим, что их экранную пару с Аяном Батырбеком поклонники нашумевшего сериала "5:32" отметили, как одну из самых огненных. Актеры сыграли отрицательные роли, но, несмотря на это, полюбились телезрителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959907-shikarnaya-zhenschina-zvezda-seriala-532-aygerim-dalieva-podelilas-goryachimi-kadrami/