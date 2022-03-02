"В Голливуд бы с такой фигурой": звезда "Ворониных" поделилась креативной фотосессией

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, наиболее известная по роли Веры в сериале "Воронины", опубликовала оригинальные фотографии. Катя примерила весенний образ и порадовала своих верных фанатов, передает NUR.KZ.

"Эти фотографии я делала, чтобы поприветствовать весну. Весна должна была прийти и подарить нам большие надежды, как и всегда", - написала актриса в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Екатерина отметила, что, несмотря на холод в начале марта, тепло неминуемо настанет, именно поэтому весна у многих ассоциируется с надеждой.

"Вот уже куртки немного расстегиваем, хотя так же холодно. Но есть одно но - зиме однозначно конец. В этом году у меня нет этих бабочек. Все изменилось. Я не знаю, что постить дальше в своих соцсетях. Нас всех всерьез и надолго парализовало", - отметила она.

Подписчики оставили свои многочисленные отзывы.

"Как красиво", "Оригинальное фото", "Красотка", "Прекрасно выглядишь", "Вы по-весеннему прекрасны", "Отличный букет", "В Голливуд бы вас с такой фигурой и красотой", "Это сочетание грубой стены и нежных и ярких цветов - просто крутотенюшка", "Спасибо вам, Екатерина, что приносите в нашу жизнь немного ярких цветов и весеннего настроения", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958793-v-gollivud-by-s-takoy-figuroy-zvezda-voroninyh-podelilas-kreativnoy-fotosessiey/