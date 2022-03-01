"Нежная, манящая": Лидо примерила весенний образ и очаровала фанатов

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина, известная как Лидо, покорила фанатов нежным образом. Она запечатлелась в романтичном платье посреди цветущих миндальных деревьев, передает NUR.KZ.

Новые кадры, навевающие весеннее настроение, Лидо опубликовала в Instagram.

"Весна, бегущая по миндальным полям... Цена этого видео - два часа за рулем в одну сторону, два часа в обратную сторону. И это только моя поездка с Раминой. А еще поехал мой друг с семьей, чтобы помочь мне снять контент. И вишенка на торте: потерянная сережка Chanel", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Певица выразила надежду на то, что эта весна принесет только хорошее.

"Мы всегда с нетерпением ждем это прекрасное время года. А в этот раз особенно. Пусть весна принесет мир", - отметила она.

Подписчики отметили, что нежный образ Лидо их очень порадовал.

"Какая ты волшебная! Будь счастлива!", "Обожаю все ваши образы, особенно этот. Душа радуется, когда видишь прекрасное!", "Ах, как хочется бежать рядом с вами по той самой весне", "Как красиво", "Какая вы нежная, манящая", "Вам так идет романтический стиль", - написали они.

Напомним, улетевшая в США с детьми Лидо написала о своих трудностях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1958631-nezhnaya-manyaschaya-lido-primerila-vesenniy-obraz-i-ocharovala-fanatov/