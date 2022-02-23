"Вся такая весенняя": 56-летняя вдова Олега Табакова очаровала Сеть нежным образом

Марина Зудина. Фото: instagram.com/marinazudina_official

Народная артистка России Марина Зудина призвала своих фанатов ценить каждый миг жизни. Актриса поделилась новой фотосессией для женского журнала и зарядила подписчиков весенним настроением, передает NUR.KZ.

Вдова Олега Табакова разместила кадры новой фотосессии в своем Instagram. Зудина украсила мартовский номер популярного женского журнала "Домашний очаг".

"Сегодня нет времени. Завтра не будет сил. А послезавтра не будет нас… Ничего не откладывайте, живите сейчас!" - написала Марина, добавив хештег "Омар Хайам: цитаты".

На снимках 56-летняя актриса в брючном костюме нежно-лилового цвета. Ярким акцентом образа стали остроносые туфли лимонного оттенка. Очаровательная улыбка Марины добавила фотографиям позитива и яркости.

Подписчики не остались равнодушными и высоко оценили новый образ актрисы.

"Очень тебе идут такие цвета", "Маринка, ты прелесть, счастья тебе, большого счастья", "Захожу на вашу страницу в гости, чтобы "подключиться" к мощному каналу позитива, хорошего вкуса и красоты!", "Марина, вы помолодели с этой прической, красивая и стильная!", "Вы вся такая весенняя, излучаете добро и позитив, завораживаете, глаз не оторвать", "Сегодня с вами почувствовала весну!" - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957486-vsya-takaya-vesennyaya-56-letnyaya-vdova-olega-tabakova-ocharovala-set-nezhnym-obrazom/