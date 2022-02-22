"Очень горячо": Наталья Рудова поделилась чувственными кадрами из Африки

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова сообщила, что стала участницей нового сезона шоу "Звезды в Африке". Она рассказала, как сильно обрадовалась теплу и летнему дождю, передает NUR.KZ.

Наталья опубликовала новые фотографии в Instagram. На них промокшая под дождем актриса выглядит очень счастливой.

"Когда я улетала в Африку, мне так надоел снег, я просто мечтала промокнуть под летним дождем. И вот, в первый же день, случился невероятный ливень. Я бегала босиком под дождем как ребенок! Радовалась и смеялась от счастья. Обожаю летний дождь", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты отметили, что 38-летняя Наталья очень привлекательна. Снимки взволновали многих неравнодушных к ее красоте.

"Очень горячо", "Забыла меня забрать с собой", "Платье огонь, сначала подумала, что это купальник", "Как всегда вкусно", "Красавица", - отметили они.

Однако нашлись и критики. Один из комментаторов убежден, что Рудова всегда использует фотошоп.

"Редкий случай, что ты без мейкапа и фотошопа", - написал он.

Актриса не промолчала в ответ.

"Какие все умные, и наверняка вы прям Брэд Питт в юности. А я на фото без мейка и фотошопа, не умрите только от этой инфы. И на видео в рилс тоже, и без фильтров", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957336-ochen-goryacho-natalya-rudova-podelilas-chuvstvennymi-kadrami-iz-afriki/